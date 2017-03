इरोम शर्मिला को मिली हार तो समर्थक बोले, 'मणिपुर आपने क्यों किया ऐसा'

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

आयरन लेडी इरोम शर्मिला थउबल विधानसभा सीट में मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से चुनाव हार गई हैं। इरोम के खाते 100 सीटें भी नहीं आ सकी। इरोम शर्मिला ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के खिलाफ 16 सालों तक भूख हड़ताल किया था। उन्होंने अगस्त 2016 में अपनी भूख हड़ताल खत्म की थी।

इरोम ने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया था और इसकी घोषणा की थी तो बड़ी संख्या में उनके समर्थन में लोग दिख रहे थे। लेकिन, अब सामने आए चुनावी नतीजें उसके उलट ही नजर आ रहें।

इरोम को 100 सीटें भी ना मिल पाने पर उनके समर्थकों ने काफी दुख जताया है। सोशल साइट्स पर भी इरोम काफी ट्रेंड कर रही हैं। लोग सोशल साइट्स के जरिए भी इरोम के चुनाव हारने का दुख जता रहे हैं। कई समर्थकों ने लिखा है, जिस महिला ने अपने जीवन के 16 साल लोगों के लिए दिए, आज उनके साथ मणिपुर आपने ऐसा क्यों किया।

कुछ समर्थकों ने लिखा है, इरोम राजनीति के लिए हैं ही नहीं, वो राजनीति से कई गुना बेहतर हैं।

This young girl wasted her life for such ungrateful people.Go girl, get a life, eat well, live the rest of your life happily.#IromSharmila — ஜானு (@Janu_BM) March 11, 2017

51 votes?

This is the best you can do for a 16 year Hunger strike, Why #Manipur?#IromSharmila — புலி Arαşαη (@PuliArason) March 11, 2017

#Manipur Sad to know that #IromSharmila lost the crucial election battle.. wonder why people don't support her or may be some hidden truths. — Muniram Sh Pokhrel (@MuniramSharma) March 11, 2017

#iromsharmila does not belong to politics, she is much better than that. #ElectionResults #ManipurElection2017 — Predhin Tom Sapru (@predhin) March 11, 2017

#IromSharmila this is the saddest part of this elections. Caring for people doesn't count. Just rhetorics wins elections. — Rakesh Kumar (@rakeshzin) March 11, 2017