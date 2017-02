खुलासा : उदयन ने इस टीवी सीरियल को देखकर की थी प्रेमिका की हत्या

भोपाल । एजेंसी

First Published:04-02-2017 09:26:28 PM Last Updated:04-02-2017 09:26:28 PM

पुलिस सूत्रों के मुताबिक उदयन यहां एक स्कूल से मात्र 12वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है और वह आईआईटी से पास नहीं हुआ है। उदयन ने पुलिस को पहले दावा किया था कि वह आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ है। उसके माता—पिता की संपत्ति और पैसे के कारण उसका रहन—सहन काफी विलासिता पूर्ण था। उन्होंने कहा कि उसके माता—पिता का एक फ्लैट दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से 10,000 एपये, रायपुर के फ्लैट से 7,000 एपये तथा साकेत नगर स्थित मकान के भूतल का किराया 5,000 एपये प्रतिमाह उसे मिलता था। इसके अलावा पिता के संयुक्त खाते में 8.5 लाख एपये की एफडी का ब्याज भी उसे मिलता था। पुलिस को संदेह है कि वह अपने माता—पिता के संयुक्त खाते से उनकी पेंशन की रकम भी निकाल लेता था। पूछताछ में उदयन ने पुलिस को बताया कि अंग्रेजी हॉरर सीरियल वॉकिंग डेड से प्रेरित होकर उसने अपनी प्रेमिका की हत्या और बाद में उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनायी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी साकेत नगर में अपने मकान की पहली मंजिल के अपने घर में काफी विलासितापूर्वक रहता था। घर के तीनों कमरों में एलसीडी लगे हैं और उसके पास एक महंगी कार भी थी। लेकिन घर की साफ सफाई के लिये उसने कोई नौकर नहीं रखा था। उसके घर में चारों ओर सिगरेट के टुकड़े और शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं। पुलिस ने बताया कि पुलिस जब दो फरवरी को उसे गिरफ्तार करने उसके घर में घुसी तो घर में होटल से लाये गये खाने के सड़ने और गंदगी से सारा घर बदबू मार रहा था। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी पिछले लगभग तीन माह से पानी की स्थान पर शराब और बीयर पी रहा था और करीब तीन माह से ही उसने नहाया भी नहीं था। अपने शरीर की दुगंर्ध दूर करने के लिये वह मंहगे परफ्यूम लगाता था।

Web Title: man who buried lover after murder was inspired by horror serial walking dead

