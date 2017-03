गुजरातः मंत्री की प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व पुलिसकर्मी ने जूता पटका

गुजरात विधानसभा परिसर में शुक्रवार को संसदीय कार्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में एक पूर्व पुलिसकर्मी ने उनकी डेस्क पर जूता पटका और नारेबाजी की। घटना के वक्त वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जाडेजा राज्य के गृह मंत्री भी हैं।

गोपाल इटालिया उर्फ गोपाल पटेल नाम का यह युवक गत जनवरी माह में भी तब सुर्खियों में आया था, जब उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के साथ शराबंदी के मुद्दे पर टेलीफोन पर उसकी बातचीत का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस सिलसिले में वह 20 जनवरी को गिरफ्तार भी हुआ था और फिलहाल जमानत पर था। गोपाल अचानक तब सामने आ गया जब जाडेजा विधानसभा के मीडिया सेंटर में अमरेली में एक दलित सरपंच की हत्या के मुद्दे पर सवाल का जवाब दे रहे थे। उसने विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में अध्यादेश से कानून में परिवर्तित किए गए नए शराबबंदी कानून, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी की। उसने उस डेस्क पर, जहां समाचार चैनलों के माइक लगे थे और जिसके जरिये मंत्री प्रेस को संबोधित कर रहे थे, पर जूता पटक दिया। अचानक हुई इस घटना से मंत्री जाडेजा कुछ समय तक हक्के-बक्के रह गए। तुरंत वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

इससे पहले, अमरेली में सरपंच की हत्या के मामले को लेकर ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी शुक्रवर को सदन में हंगामा किया था और कार्यवाही का बहिष्कार भी किया था।

#WATCH: Man attempts to hurl shoe at Pradipsinh Jadeja, Gujarat minister of state for home in Gandhinagar, detained by police. pic.twitter.com/wTtzihRhSN