'प्लास्टिक वाला अंडा': कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं ऐसे अंडे

देश में कुछ लोग पैसे कमाने के लिए लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। कोलकाता पुलिस ने पार्क सर्कस एरिया से 'कृत्रिम अंडा' बेचेन वाले दूकानदार को गिरफ्तार किया है। उन अंडों में प्लास्टिक जैसे पदार्थ पाए गए हैं। अंडों को जांच के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने उसके दुकान से वे अंडे जब्त किए हैं। शिकायतकर्ता अनीता कुमार ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी थी।

उन्होंने बताया कि जैसे ही वह ऑमलेट बनाने लगीं, उसमें से प्लास्टिक जैसा पदार्थ बाहर आने लगा। उन्होंने बनाया गया ऑमलेट भी दिखाया है।

