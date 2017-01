छात्र ने की दिल दहला देने वाली हत्या, बच्चे के टुकडे़-टुकड़े किए

पंजाब के लुधियाना में हत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कक्षा 8 के एक छात्र पर 8 साल के एक बच्चे की हत्या करने और उसके शव के टुकडे़-टुकडे़ करने का आरोप है।

जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो उसके भी होश उड़ गए। उस लड़के पर साथ पढ़ने वाले दीपू की हत्या का आरोप है। दीपू सोमवार से लापता था। उसके शव के टुकड़े मंगलवार रात पास के एक खाली प्लॉट में मिले।

Ludhiana(Punjab): 16 year old boy murders 9 year old minor,chops his body into pieces. He has been detained by Police pic.twitter.com/I0Bc9v4Jv1