अटकलें तेज, कुमार विश्वास और एनडी तिवारी थाम सकते हैं BJP का दामन

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:18-01-2017 11:13:26 AM Last Updated:18-01-2017 11:19:57 AM

यूपी और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के बाद से सियासी अटकलों का दौर जारी है। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप नेता कुमार विश्वास और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, कुमार विश्वास भाजपा के टिकट पर साहिबाबाद सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब मंगलवार रात उनसे इसके संबंध में पूछा गया था तो उन्होंने इससे इनकार किया था। वहीं, उत्तराखंड के कद्दावार कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी के अपने बेटे रोहित शेखर के साथ बुधवार को भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। Senior Congress leader Narayan Dutt Tiwari and his son Rohit Shekhar to join BJP later today — ANI (@ANI_news) January 18, 2017 गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड कांग्रेस के बडे़ नेता और मंत्री यशपाल आर्य सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए थे, वहीं यूपी में बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा में आ गए। मतदान से पहले नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है। यूपी में सात चरणों में और उत्तराखंड में एक चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होगा। वहीं यूपी में 11 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 4 मार्च और 8 मार्च को मतदान होंगे। चुनाव परिणाम 11 मार्च को आएंगे।

