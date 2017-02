अफगानिस्तान: ड्रोन हमले में मारा गया केरल का रहने वाला ISIS लड़ाका

तिरुअनंतपुरम, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:26-02-2017 05:19:16 PM Last Updated:26-02-2017 06:07:09 PM

पिछले साल आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट(ISIS) में शामिल हुआ केरल का एक युवक हफीजुद्दीन शुक्रवार को अफगानिस्तान में हुए ड्रोन अटैक में मारा गया। इस बात की जानकारी खुद उसके परिवार ने दी है। सूत्रों के अनुसार केरल के कारसगोड जिले स्थित पडने गांव में 24 साल के हफीजुद्दीन की मां को अन्य आईएस लड़ाके के जरिए मौत की सूचना मिली। हफीसुद्दीन टी. कोलेथ उन 21 लोगों में शामिल था, जो 2016 में भारत छोड़कर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए चले गए थे। उत्तर केरल से आईएस में शामिल होने गया अशफाक माजिद ने टेलिग्राम ऐप के जरिए हफीज के परिवार को भेजे संदेश में कहा, "हफीस की कल ड्रोन हमले में मौत हो गई। हम उन्हें शहीद मानते हैं, अल्लाह इस बारे में बेहतर जानता है।" मिली खबर के मुताबिक हफीसुद्दीन को अफगानिस्तान में ही दफना दिया गया है। कासरगोड में आईएस के नेटवर्क की पड़ताल करने में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी इस बात की जानकारी मिली है। हफीजुद्दीन 2014 में गांव आने से पहले खाड़ी देशों में रहकर आया था। कहा जा रहा है कि उसे कोझीकोड स्थित पीस इंटरनैशनल स्कूल में काम करने वाले अबुल राशीद अब्दुल्ला ने कट्टरता की ओर धकेलने का काम किया था। आईएस में शामिल होने वाला यह ग्रुप जून, 2016 में आईएस के कब्जे वाले अफगानिस्तान के नानगरहर सूबे में चला गया था। एनआईए ने अपनी जांच में पाया था कि एनआईटी कैलिकट से ग्रैजुएट हुए शाजीर अब्दुल्ला केरल में आईएस के मॉड्यूल को नियंत्रित कर रहा था। हालांकि अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि हफीज उसी इलाके में था या फिर वह किसी अन्य इलाके में आईएस की गतिविधियों में शामिल था। अशफाक से मिले टेलिग्राम मेसेज में कहा गया है, 'ग्रुप के अन्य सदस्य भी अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं।' गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े दो संदिग्ध गिरफ्तार आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने रविवार को गुजरात के राजकोट और भावनगर से दो संदिग्ध आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों भाई हैं और अगले कुछ दिनों में गुजरात में धार्मिक स्थानों पर सिलसिलेवार बम धमाके करने की कथित रूप से साजिश रच रहे थे। एटीएस के पुलिस उपाधीक्षक केके पटेल ने कहा, एक गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस टीम ने आईएसआईएस के साथ संबंध को लेकर दो संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। उन्होंने कहा, दोनों भाई हैं और उनके नाम वसीम और नईम रामोदिया हैं। वसीम को राजकोट से और उसके भाई को भावनगर से गिरफ्तार किया गया। दो दिन में थी धमाके की तैयारी पटेल ने बताया कि एटीएस ने गत शनिवार की रात दो टीम बनाई और उन दोनों को पकड़ा। दोनों भाई बम बनाने वाली सभी सामग्री के साथ तैयार थे और अगले दो दिनों में धार्मिक स्थानों पर धमाके करने की साजिश कर रहे थे। दो साल से थी निगाह पटेल के अनुसार, दोनों संदिग्ध की गिरफ्तारी से एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। दोनों के पास से गन पाउडर, बैटरी के साथ देशी बम और नकाब बरामद हुए हैं। पुलिस ने कंप्यूटर भी जब्त किए हैं। इनमें आपत्तिजनक और प्रतिबंधित सामग्री थी। उन्होंने कहा, वे टि्वटर और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्कों के माध्यम से देश के बाहर आईएसआईएस कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे। एटीएस वर्ष 2015 से ही उन पर नजर रखे हुए थी। चोटिला मंदिर निशाने पर था एटीएस के पुलिस अधीक्षक हिमांशु शुक्ला ने कहा, यह सच है कि चोटिला मंदिर उनके निशाने पर था। हाल ही में वसीम ने इस मंदिर की रेकी भी की थी। दोनों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि, उन्होंने आगे की जांच को ध्यान में रखकर फिलहाल इस संबंध में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। क्रिकेट अंपायर के बेटे हैं दोनों पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों भाई सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (एससीए) से जुड़े एक अंपायर आरिफ रामोदिया के बेटे हैं। राजकोट निवासी आरिफ हाल ही में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका बड़ा बेटा वसीम अलंग में शिपब्रेकिंग यार्ड से जुड़े रोजगार में था। वहीं, छोटा बेटा नईम बीसीए (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन) का छात्र रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web