गुरमेहर मामलाः जावेद अख्तर ने रिजिजू पर साधा निशाना, सहवाग की सफाई

जानेमाने गीतकार जावेद अख्तर ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रा गुरमेहर कौर पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा और इसे अत्यंत पक्षपातपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और पहलवान योगेश्वर दत्त पर भी निशाना साधा, जिन्होंने गुरमेहर को उसका अभियान मैं एबीवीपी से नहीं डरती वायरल होने के बाद उसके खिलाफ ट्वीट किये थे।

अख्तर ने ट्वीट किया, यदि कोई बमुश्किल साक्षर खिलाड़ी या पहलवान एक शहीद की शांतिप्रिय पुत्री को ट्रोल करता है तो यह समझा जा सकता है लेकिन कुछ पढ़े-लिखे व्यक्तियों को क्या हो गया है।

If a hardly literate player or a wrestler troll a pacifist daughter of a martyr its understandable but whats wrong with some educated folks