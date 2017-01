जल्लीकट्टूः अध्यादेश को मंजूरी, तमिलनाडु की संस्कृति पर गर्व- मोदी

केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात जल्लीकट्टू से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी देकर तमिलनाडु सरकार के लिए इसकी उदघोषणा करने का रास्ता साफ कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति पर गर्व है। तमिल लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए पूर्णरूपेण समर्पित है।

We are very proud of the rich culture of Tamil Nadu. All efforts are being made to fulfil the cultural aspirations of Tamil people.