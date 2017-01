जल्लीकट्टू के समर्थन में रजनीकांत-रहमान, AIADMK सरकार लाएगी अध्यादेश

तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बढ़ता जा रहा है। चेन्नई के मरीना बीच समेत पूरे राज्य में जारी आंदोलन के समर्थन में डीएमके और दक्षिण भारतीय कलाकारों का संगठन नादीगर संगम भी आ गया है। संगीतकार ए आर रहमान, सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन और विश्वनाथन आनंद ने भी समर्थन किया है। रहमान आज उपवास रखेंगे।

सीएम पन्नीरसेलवम ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार जल्लीकट्टू का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश जारी करेगी। एक—दो दिन में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने गृह मंत्रालय को अध्यादेश का मसौदा सौंप दिया है।

डीएमके का रेल रोको प्रदर्शन

जल्लीकट्टू के समर्थन में आज पूरे प्रदेश में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं डीएमके आज रेल रोको प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन मामबलम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां पुलिस और डीएमके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई।

Chennai: DMK workers hold 'Rail Roko' protest over #Jallikattu issue, halt a train at Mambalam railway station. MK Stalin also present. pic.twitter.com/8VhwU0WduI

राज्य सरकार ने संशोधन प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा

सीएम ओ पन्नीरसेलवम ने बताया कि गृह मंत्रालय को संशोधन प्रस्ताव आज सुबह ही भेज दिया गया है। उनको उम्मीद है कि एक से दो दिन के अंदर उस पर मुहर लग जाएगी, जिससे जल्लीकट्टू विवाद का हल निकलेगा। केंद्र सरकार के साथ इस मसले पर काम करने के लिए अधिकारी लगा दिए गए हैं।

There are full chances that Jalikattu will be organised within 1-2 days, therefore we urge protesters to withdraw immediately: TN CM pic.twitter.com/0MF8GgxkeN