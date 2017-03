श्रीलंका, कारगिल युद्ध में अपनी सेवाएं देने वाला INS विराट हुआ रिटायर

दुनिया का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट सोमवार को भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने जा रहा है। 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' कहलाने वाले इस जहाज पर लगे तिरंगे को सोमवार शाम नीचे किया जाएगा।

फिर सूयार्स्त होने पर उसे लपेट दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि जहाज ने अपनी सेवा समाप्त कर ली है। इस जहाज ने 55 वषोर्ं तक अपनी सेवा दी, जिनमें 30 वर्ष तक उसने भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दीं।

भारत से पहले यह ब्रिटेन के रॉयल नेवी में एचएमएस हर्म्स के तौर पर अपनी सेवा दे चुका है। सन् 1984 में इसे रॉयल नेवी से हटा दिया गया, जिसके बाद 12 मई, 1987 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया।

इस जहाज के डेक से सी हैरियर, व्हाइट टाइगर्स, सीकिंग 42बी, सीकिंग 42सी तथा चेतक जैसे विमान उड़ान भर चुके हैं। भारतीय नौसेना में रहते हुए इस जहाज से विभिन्न विमान 22,०34 घंटे तक की उड़ान भर चुके हैं।

इस जहाज ने सन् 1989 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के कई ऑपरेशन तथा सन् 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बड़ी भूमिका अदा की। अंतिम बार इसकी तैनाती विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (आईएफआर-2०16) के दौरान की गई थी।

