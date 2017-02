लीबिया में ISIS के चंगुल से डॉक्टर समेत 6 भारतीयों को छुड़ाया गया

लीबिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के चंगुल में फंसे एक डॉक्टर समेत छह भारतीयों को छुड़ा लिया गया है। उस भारतीय डॉक्टर को भारत लाया जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार रात इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर दी।

स्वराज ने बताया कि लीबिया में अगवा किये गये भारतीय व्यक्ति को रिहा करा लिया गया है और उसे भारत लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉ राममूर्ति कोसानाम को गोली लगी है।

We have rescued Dr.Ramamurthy Kosanam in Libya. Dr.Kosanam has suffered a bullet injury. We are bringing him to India shortly. 1/

उन्होंने कहा, हमने लीबिया में डॉ राममूर्ति कोसानाम को छुड़ा लिया है। हम उन्हें शीघ्र ही भारत ला रहे हैं।

स्वराज ने कई ट्वीट कर कहा, इसके साथ ही हमने वहां अगवा सभी छह भारतीयों को रिहा करा लिया है। मैं वहां हमारे मिशन द्वारा किये गये अच्छे काम की सराहना करती हूं।

With this, we have rescued all the six Indians abducted there. I appreciate the good work done by our mission there. /2