चंदू को टॉर्चर कर अंधेरे में रखती थी पाक सेना, भाई ने सुनाई दास्तां

पिछले साल 29 सितंबर को गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे भारतीय सैनिक चंदू चौहान ने पाकिस्तान में अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी बयां की है। हालांकि चंदू ने अपनी आपबीती अपने भाई को बताई। चंदू पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से ढाए गए जुल्मों को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल चंदू को पाकिस्तानी सेना ने 21 जनवरी को रिहा कर दिया था। जिसके बाद उनकी आपबीती उनके भाई भूषण ने मुंबई के एक अंग्रेजी अखबार को बताई।

अखबार के मुताबिक, भूषण ने बताया कि चंदू को पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने बुरी तरह टॉर्चर किया। चंदू को कभी सोने नहीं दिया गया और उसे पूरी गिरफ्तारी के दौरान अंधेरे कमरे में रका जाता था।

Indian soldier Chandu Chavan who inadvertently crossed LoC into Pak last year & handed over later,met his family in Amritsar (source:Family) pic.twitter.com/XOZJE9wDXQ