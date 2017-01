आर्मी डे: जानिए, भारत, चीन और पाकिस्तान में कौन है सबसे शक्तिशाली

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:15-01-2017 11:55:02 AM Last Updated:15-01-2017 12:07:28 PM

इंडियन आर्मी आज अपना 69वां स्‍थापना दिवस मना रही है। आज ही के दिन 1949 में भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश सेना से आज़ाद हो गई थी और फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। भारत और चीन को एशिया की दो महाशक्ति माना जाता है। भारत को सबसे बड़ा दुश्मन माना जाने वाला देश पाकिस्तान भी कई देशों की मदद से लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना की अपने पड़ोसी मुल्कों की अपेक्षा कितनी ताकतवर है। विश्व की जानी-मानी वेबसाइट ग्लोबल फायरपावर में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत विश्व में चौथे नंबर की शक्तिशाली सेना है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान इस रैकिंग में 13वें स्थान पर है। सैन्य क्षमता भारत चीन सशस्त्र सेना 1,325,000 2,335,000 रिजर्व सेना 2,143,000 2,300,000 अर्धसैनिक बल (अनुमानित) 1,301,000 6,60,000 वायुसेना की क्षमता भारत चीन एयरक्राफ्ट (सभी) 2086 2942 हेलीकॉप्टर 646 802 लड़ाकू हेलीकॉप्टर 19 200 लड़ाकू विमान (फिक्सड विंग) 809 1385 लड़ाकू विमान 679 1230 ट्रेनर एयरक्राफ्ट 318 352 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 857 782 एयरपोर्ट 346 507 थल सेना क्षमता भारत चीन युद्धक टैंक 6464 9150 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 6704 4788 स्वचालित बंदूक वाहन 290 1710 तोपखाने 7414 6246 लांचर रॉकेट प्रणाली 292 1770 नौसेना क्षमता भारत चीन मर्चेंट मरीन शक्ति 340 2030 मेजर पोर्ट 7 15 फ्लीट स्ट्रेंथ 295 714 एयरक्राफ्ट कैरियर 2 1 सबमरीन 14 68 युद्ध-पोत 14 48 विध्वंसक 10 32 माइन वारफेयर क्राफ्ट 6 4 पेट्रोल क्राफ्ट 135 138 आगे की स्लाइड्स में देखिए, पाकिस्तान से कितनी शक्तिशाली है भारतीय सेना-

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web