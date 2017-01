गणतंत्र दिवस के लिए राजपथ तैयार, 40 हजार सुरक्षा बल दिल्ली में तैनात

नई दिल्ली, एजेंसी।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी इस बार वायुसेना की विमानभेदी मिसाइलों और कंमाडो दस्तों समेत 40 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों पर रहेगी। आतंकवादी हमले के खतरे के मद्देनजर सोमवार से ही राजधानी में हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है। संदिग्ध आतंकवादियों के फोटो रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर लोगों को सतर्क रहने की सार्वजनिक सूचना के साथ लगा दिए गए हैं। सैंट्रो कार की तलाश जारी दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा की आंतकवाद निरोधी इकाई संदिग्धों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों से मिल रही खुफिया जानकारियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। लोदी गार्डन इलाके से सेना का स्टीकर लगे हुए गायब हुई एक सैंट्रो कार की जोर शोर से तलाश की जा रही है। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में शॉपिंग माल और भीड-भाड़ वाले इलाकों में आतंकवादी हमले के खतरे के प्रति चेताया है। लिहाजा इन स्थानों पर खास पुलिस बंकर बनाए गए हैं। दिल्ली की सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। राजधानी के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। ब्लैक कैट कमांडो का दस्ता पहली बार दिखेगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना की मिसाइलें जहां आकाश की निगेबानी करती रहेंगी वहीं दूसरी ओर सेना के त्वरित कार्यबल के दस्ते जमीन पर किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए तैनात रहेंगे। लुटियन दिल्ली के सभी अहम स्थानों पर ऊंची इमारतों पर शार्प शूटरर्स अभी से तैनात कर दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर परेड के मार्ग पर 10 प्रमुख स्थानों पर हल्की मशीन गनें तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही इन बंदूकों के साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को दिल्ली के 10 अहम ठिकानों पर भी तैनात किया जाएगा। तैनात गणतंत्र दिवस के चलते दिल्ली में चार लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गणतंत्र दिवस पर पहली बार राजपथ पर इस बार ब्लैक कैट कमांडो का दस्ता भी दिखेगा। चप्पे-चप्पे पर नजर मुख्य समारोह स्थल इंडिया गेट जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी मुख्य अतिथि आबू धाबी के शाहजादे शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान और कई अन्य अतिविशिष्ट लोगों के साथ मौजूद रहेंगे सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। खोजी कुत्तों का दस्ता इसका अहम हिस्सा रहेगा। खुफिया एजेंसियों से यह जानकारी मिलने के बाद कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन परेड के अवसर पर हमला करने के लिए हेलीकॉप्टर चार्टर सेवाओं और चार्टर विमानों का इस्तेमाल कर सकते हैं दिल्ली पुलिस ड्रोन भेदी तकनीक के इस्तेमाल के अलावा ऊंची इमारतों पर विमान भेदी बंदूकों के साथ सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने की तैयारी कर चुकी है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

