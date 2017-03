गुरमेहर पर मंत्री का बड़ा बयान, समर्थन करने वालों को बताया पाकिस्तानी

गुरमेहर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी इस मामले पर राजनेता से लेकर खिलाड़ी तक कूद पड़े हैं। पूर्व क्रिकेटर सहवाग और पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि वे गुरमेहर के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है।

Those supporting #GurmeharKaur are pro-Pakistan,therefore such people should be thrown out of the country:Anil Vij,Haryana Minister pic.twitter.com/sRVcZ1Azgi