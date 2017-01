हार्दिक पटेल 6 माह के निर्वासन के बाद आज गुजरात रवाना

उदयपुर, एजेंसी

First Published:17-01-2017 11:47:00 AM Last Updated:17-01-2017 11:47:00 AM

पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल आज 6 महीने का निर्वासन काट गुजरात रवाना हो गए। अपनी रवानगी से पहले उन्होंने कहा कि वह गांधीगिरी से आंदोलन चला रहे हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर वह भगत सिंह का रास्ता भी अपनायेंगे। उदयपुर के प्रतापनगर में छह माह का निर्वासन भोगने के बाद आज गुजरात रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के लिए वह संघर्ष करते रहेंगे। उनका आंदोलन अहिंसात्मक है लेकिन जरूरत पड़ने पर भगत सिंह का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर छुटे हार्दिक को छह माह गुजरात से बाहर रहने के आदेश के तहत वह उदयपुर आये थे यहां उन्हें कड़ी सुरक्षा में रहना पड़ा। पटेल को लेने के लिए गुजरात से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। इस दौरान गाड़ियों का लंबा काफीला गुजरात के लिए रवाना हुआ। गुजरात सीमा पर उनका स्वागत करने का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके बाद हिम्मतनगर में भी एक सभा आयोजित की गयी है जिसमें पाटीदार आरक्षण आंदोलन की रूप रेखा बताई जायेगी।

Web Title: hardik patel six month exile over sedition cases ends and to reach gujarat today

