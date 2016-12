गुजरात: अवैध शराब पार्टी से पूर्व IPL कमिश्नर अमीन समेत 261 पकड़े गए

गुजरात में अवैध तरीके से शराब पार्टी करने के मामले में गुजरात पुलिस ने गुरुवार रात पूर्व IPL कमिश्नर चिरायु अमीन समेत 261 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये शराब पार्टी वडोदरा से 12 किलोमीटर दूर एक निजी फ़ार्म हाउस पर चल रही थी। बता दें कि अमीन BCCI के वाइस प्रेजिडेंट और जाने माने उद्योगपति हैं। पकड़े गए लोगों में कई बड़े बिजनसमैन, महिलाएं और हाई-प्रोफाइल लोग शामिल थे।

Gujarat: Police detain more than 200 people from a farmhouse, where illegal liquor was being served during a wedding party, near Vadodara. pic.twitter.com/RCIedmS76n