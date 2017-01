बढ़ेगी ATM से कैश विदड्रॉल की लिमिट, एक बार में निकलेंगे इतने रुपये

नई दिल्ली, हिटी।

First Published:28-01-2017 09:55:54 AM Last Updated:28-01-2017 10:40:46 AM

अगले कुछ दिनों में आप एक बार में ही एटीएम से 24 हजार रुपये निकाल सकते हैं। वर्तमान में कैश विदड्रॉल की सीमा चौबीस हजार रुपये प्रति सप्ताह है जिसे आप बैंक से एक बार में निकाल सकते हैं। हमारे सहयोगी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार जल्द ही एटीएम से भी बैंक की तरह ही 24 हजार निकालने की सुविधा देने वाली है। सरकार से जुड़े उच्च सूत्रों ने कहा है कि एटीएम से निकासी की सीमा जल्द ही बढ़ने वाली है लेकिन प्रति सप्ताह वाली लिमिट फरवरी के अंत तक जारी रहेगी। फिलहाल अभी एटीएम से हर दिन 10 हजार रुपये निकल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से जुड़े सूत्रों बताया कि केंद्रीय बैंक कैश के विदड्रॉल और सप्लाई पर नजर रख रही है और एटीएम लिमिट बढ़ाने पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। कैश लॉजिस्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रितुराज सिन्हा के अनुसार नोटबंदी के बाद अब स्थिति करीब सामान्य है। एटीएम पर लगने वाली भीड़ और कैश की डिमांड कम हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच दिनों में एटीएम में कैश ज्यादा डाले गए हैं। 8 नवंबर से पहले देश के 2.2 लाख एटीएम में 13 हजार करोड़ रुपये डाले जा रहे थे और अब 12 हजार करोड़ रुपये एटीएम तक पहुंच रहे हैं। 500-1000 के बंद नोट तो बदलने का मिल सकता है एक और मौका एक दिन पहले ही खबर आई थी कि RBI 500 और 1000 के बंद हो चुके नोट बदलने के लिए एक और मौका दे सकता है। एक निश्चित राशि को ही इस योजना के तहत बदला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक से लोगों ने आग्रह किया है कि जो लोग 30 दिसंबर तक 1000 और 500 के पुराने नोट बदलवाने या जमा करवाने में विफल रहे हैं उन्हें एक और मौका दिया जाए। रिजर्व बैंक और सरकार के जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसकी सीमा केवल 2000 रुपये रखी जा सकती है। इसके लिए रिजर्व बैंक कोई अलग व्यवस्था भी कर सकता है। आपको बता दें कि बता दें कि कुछ दिन पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने भी संसद की स्थायी समिति के समक्ष जल्द हालात सामान्य होने का आश्वासन दिया था। मालूम हो कि आरबीआई ने 16 जनवरी की रात से एटीएम से निकासी की सीमा बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति दिन कर दी थी। लेकिन बचत बैंक खातों के लिए 24 हजार रुपये की साप्ताहिक निकासी सीमा को बनाए रखा।

