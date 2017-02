तमिलनाडु पर 'अम्मा' के बाद अब 'चिन्नमा' का शासन

चेन्नई | एजेंसियां

First Published:05-02-2017 09:50:07 PM Last Updated:05-02-2017 09:50:07 PM

तमिलनाडु में अम्मा के नाम से चर्चित दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत के करीब दो महीने बाद उनकी सहयोगी और चिन्नमा के नाम से चर्चित वी.के.शशिकला सत्ता की कमान संभालेंगी। वह 8 या 9 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के विधायकों ने रविवार को चेन्नई में हुई बैठक में उन्हें अपना नेता चुना। वहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने इस्तीफा दे दिया है। अन्नाद्रमुक ने रविवार को दोपहर 1.30 बजे पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। हालांकि, इसमें बैठक के एजेंडे की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। रविवार को जब बैठक शुरू हुई तो, निर्वतमान मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने शशिकला का नाम विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया। जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बैठक में शशिकला ने कहा, यह पनीरसेल्वम ही थे, जिन्होंने जयललिता के निधन के बाद सबसे पहले उन्हें पार्टी महासचिव पद के लिए नामित किया था। उन्होंने कहा, वह अम्मा की विरासत को जारी रखेंगी। तमिलनाडु में जनकल्याण के कार्यों को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक से पहले पनीरसेलवम ने पोएस गार्डन जाकर शशिकला से मुलाकात की थी। बता दें कि पोएस गार्डन जयललिता का निवास था, जिसमें अब शशिकला रहती हैं। शशिकला: संक्षिप्त परिचय - 1957 में जन्म परिवार थिरुथुरीपोंडी से परिवार मन्नारगुर्डी बसा

- द्रमुक नेता एम करुणानिधि से आशीर्वाद से एम नटराजन से शादी हुई

- 1980 के दशक में अर्कोट की डीएम वी.एस चंद्रलेखा ने जयललिता से मिलाया

- 1989 से 2016 में जयललिता की मौत तक शशिकला उनके साथ रहीं

- 7 दिसंबर 1996 में जयललिता के साथ कलर टीवी घोटाले में गिरफ्तार हुईं

- 19 दिसंबर 2011 में जयललिता ने पार्टी से उन्हें निष्काषित किया

- मार्च 2012 में माफीनामे के बाद शशिकला की हुई वापसी सत्ता का अब एक ही केंद्र

अन्नाद्रमुक के जन्म से ही पार्टी में सत्ता का एक ही केंद्र रहा है। पहले एमजी रामचंद्रण पार्टी महासचिव और मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद उनकी जगह जयललिता ने ली। लेकिन उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री के पद पर ओ पन्नीरसेल्वम काबिज हुए, जबकि पार्टी की कमान शशिकला को दी गई। तभी से इस बात की मांग हो रही थी कि शशिकला मुख्यमंत्री का पद भी ग्रहण करें। लोकसभा के डिप्टीस्पीकर थंबीदुरई ने खुलकर इसका समर्थन किया था। अब इस फैसले से एक बार फिर पुरानी व्यवस्था अमल में आ गई है।

