पंजाब के पूर्व CM बरनाला का निधन, चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में थे भर्ती

पंजाब के पूर्व सीएम सुरजीत सिंह बरनाला का शनिवार को चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे।

Former Punjab Chief Minister #SurjitSinghBarnala passes away: official.