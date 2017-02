देश के 39वें मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का कोलकाता में निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्‍तमस कबीर का रविवार सुबह लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे।

