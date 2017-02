नोटबंदी पर सरकार ने बार-बार दी सफाई, जानिए बजट की 5 खास बातें

अरुण जेटली के इस बजट ने किसानों को खूब सौगातें दी है। वित्त मंत्री ने दो साल के भीतर कृषि आमदनी को दोगुना करने का वायदा किया है। इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र को 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया करवाएगी। किसानों और ग्रामीण इलाकों के विकास पर जोर - मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। योजना के तहत गांवों में 10 लाख तालाब बनेंगे

- ई-नैम के तहत एपीएसी के लिए 75 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

- नाबार्ड के अंतर्गत डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रा फंड के तहत 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान

- फसल बीमा योजना की रकम 5500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 हजार करोड़ रुपये

- एग्री क्रेडिट का लिए 10 लाख करोड़ रुपये

- ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों पर हर साल 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान जेटली की शायरी

आमतौर पर बोझिल माने जाने वाले बजट भाषण में अपनी बात रखने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शायरी का भी सहारा लिया। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नोटबंदी जैसे बड़े कदमों का बचाव करते हुए जेटली ने कहा, ‘इस



मोड़ पर घबरा कर न थम जाइए आप,

जो बात नई है अपनाइए आप

डरते हैं क्यों नई राह पर चलने से आप

हम आगे आगे चलते हैं आइए आप..’ उन्होंने एक और शायरी सुनाते हुए कहा,

‘नई दुनिया ,है नया दौर है, नई है उमंग

कुछ हैं पहले के तरीके कुछ हैं आज के रंग

रोशनी आकर अंधेरों से जो टकराई है

काले धन को बदलना पड़ा आज अपना रंग’



जेटली शेर के जरिये बताना चाह रहे थे कि कालेधन के खिलाफ सरकार की नीति कारगर रही है और सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए लीक से हटकर कदम उठाए हैं। नोटबंदी पर सफाई



मोदी सरकार ने नोटबंदी के लेकर जितनी अपनी पीठ थपथपाई, उससे ज्याद उसे अब इस बात की चिंता खाए जा रही है कि पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में जनता की नाराजगी का शिकार न होना पड़े। सरकार अब लगातर सफाई देती नजर आ रही है। इसका साफ असर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में देखने को मिला। वित्त मंत्री जेटली का शुरुआती बजटीय संबोधन नोटबंदी पर ही केंद्रित रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर सामने आएगी

अर्थव्यवस्था स्वच्छ होगी।

नोटबंदी से ब्‍लैकमनी, फेक करंसी और टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी।

नोटबंदी से बैकों की क्षमता बढ़ी नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है।

नोटबंदी से 2017 में विकास की गति तेज होगी

सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाई

नोटबंदी से होने वाले फायदे गरीबों तक पहुंचाए जाएंगे

बैंक भी कर्ज की दरों को कम कर पाएंगे।

वित्त मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि नोटबंदी की परेशानियां जल्द समाप्त होंगी, अगले वर्ष तक समस्या नहीं जाएगी।

नोटबंदी के बाद उन्होंने JAM यानी जनधन, आधार और मोबाइल बैकिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। 3 लाख तक आय टैक्स फ्री वित्त मंत्री ने 5 लाख तक आय वाले के लिए इनकम टैक्स सिर्फ 5% का प्रस्ताव किया है।

इसके अलावा 3 लाख आय तक वालों को टैक्स से राहत दी गई है।

छोटी कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्स को 5% घटाया गया।

अब 30 फीसदी की जगह देना होगा 25% टैक्स।

50 करोड़ तक टर्न ओवर वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, पहले ये टैक्स 30 फीसदी था।

ई-टिकट होगा सस्ता

इस बार वित्त मंत्री ने ही रेल बजट भी पेश किया। इस बार के रेल बजट में रेलवे का कुल पूंजीगत निवेश 1.31 लाख करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा आईआरसीटीसी से ई टिकट बुक करने पर सर्विस टैक्स से छूट दी गई। मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग 2020 तक समाप्त की जाएंगी

रेलवे को केंद्रीय बजट से 2017—18 में 55,000 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। रेलवे का कुल पूंजीगत निवेश 1.31 लाख करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव।

ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे, 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा।

रेल संरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये।

रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है।

