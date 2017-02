शशिकला पर आय से अधिक संपत्ति मामलाः जानें कब-कब क्या हुआ

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:14-02-2017 01:12:35 PM Last Updated:14-02-2017 01:24:24 PM

आय से अधिक संपत्ति मामले में एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन को झटका लगा है। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। इस मामले में शशिकला के अलावा उनके दो रिश्तेदार इलावरसी और सुधाकरण को भी दोषी पाया गया है। सभी को चार साल की सजा दी गई है। वहीं जयललिता के निधन के बाद उन पर चल रहे सभी मामलों को खत्म कर दिया गया। अब आपको बताते हैं इस मामले में कब-कब क्या हुआ ।



सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराया मामला इस मामले में सबसे पहले 1996 में जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष सुब्रहमण्यम स्वामी ने एक मामला दर्ज कराया। उन्होंने जयललिता पर आरोप लगाया कि 1991 से 1996 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 66.65 करोड़ की संपत्ति जमा की। यह उनके आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। जयललिता की गरफ्तारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सात दिसंबर 1996 को जयललिता को गिरफ्तार किया गया। वहीं 1997 इस मामले में जयललिता के साथ-साथ तीन अन्य के खिलाफ भी न्नई की एक अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। चार्जशीट में इन लोगों पर आईपीसी की धारा 120 बी, 13 (2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (ई) के तहत आरोप लगाए गए। जयललिता की याचिका खारिज एक अक्तूबर 1997 को तत्कालीन राज्यपाल एम फातिमा बीबी की ओर से मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। इस मंजूरी को चुनौती देने के लिए जयललिता ने मद्रास हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं लगाईं। लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी और कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। जयललिता की नियुक्ति हुई थी रद्द तमिलनाडु में 2001 में हुए विधानसभा चुनाव में जयललिता की पार्टी एआईएडीएम को स्पष्ट बहुमत मिला। जिसके बाद जयललिता मुख्यमंत्री बनीं। लेकिन उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई। इसका आधार अक्तूबर 2000 में तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन (टीएएनएसआई) मामले में उन्हें दोषी ठहराये जाने को बनाया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। उपचुनाव में जीत जयललिता ने ली थी सीएम पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से जयललिता की सीएम पद पर नियुक्ति रद्द करने के बाद वे 21 फरवरी 2002 को आंदीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में विजयी हुईं और फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गई थी। द्रमुक की आपत्ति पर ट्रांसफर किया गया केस 2003 में द्रमुक महासचिव के अनबझगम ने इस मामले को कर्नाटक स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। उनका कहना था कि जयललिता के मुख्यमंत्री रहते तमिलनाडु में इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। इस लिए इस मामले को कर्नाटक शिफ्ट किया जाए। जिसके बाद 18 नवंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक मामले को बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया। जयललिता की हुई थी पेशी आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता अक्तूबर-नवंबर 2011 में विशेष अदालत में पेश हुईं थी और 1339 सवालों के जवाब दिए थे। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने राज्य के पूर्व महाधिवक्ता बीवी आचार्य को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया। लेकिन 12 अगस्त 2012 को आचार्य ने विशेष सरकारी वकील के रूप में काम करने में असमर्थता जताई। कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2013 में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। फिर

2 फरवरी 2013 को कर्नाटक सरकार ने जी भवानी सिंह को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया। 26 अगस्त 2013 को कर्नाटक सरकार ने इस मामले से भवानी सिंह को हटाने की अधिसूचना जारी की और 30 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी। विशेष अदालत ने जयललिता और शशिकला को दोषी पाया आय से अधिक संपत्ति मामले में 27 सितंबर 2014 को विशेष अदालत ने अपने फैसले में जयललिता और शशिकला समते चार को दोषी पाया। जयललिता को चार साल की जेल और 100 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 29 सितंबर 2014 को जयललिता ने कर्नाटक हाई कोर्ट में विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देकर जमानत की मांग की। लेकिन अक्तूबर में हाई कोर्ट ने जयललिता की जमानत याचिका खारिज कर दी। फिर 9 अक्तूबर 2014 को जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की और 14 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा। जिसके बाद 21 दिन जेल में बिताने के बाद जयललिता रिहा हुईं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने किया था बरी 2015 में द्रमुक महासचिव ने कर्नाटक हाई कोर्ट से फैसला सुनाने की अपील की। जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने अधिसूचित किया कि जस्टिस सीआर कुमारस्वामी की विशेष अवकाशकालीन पीठ जयललिता की अपील पर 11 मई 2015 को फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता और तीन अन्य को बरी कर दिया था। दरअसल 11 मार्च 2015 को जयललिता की अपील पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने आय से अधिक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट के फैसले को कर्नाटक सरकार की चुनौती आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से जयललिता समेत तीन और आरोपियों को बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक सरकार की अपील पर मामले में 27 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को नोटिस जारी किया और फिर 23 फरवरी 2016 को जयललिता को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू हो गई। फिर सात जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जयललिता का निधन पांच दिसंबर 2016 को लंबी बीमारी के बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हो गया। जिसके बाद ओ पनीरसेल्वम को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर आज 14 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को दोषी करार दिया। हालांकि कोर्ट ने जयललिता के निधन की वजह से उन पर चल रहे सभी मामलों को खत्म कर दिया। इस मामले में शशिकला, इलावरसी और सुधाकरण को चार साल की सजा सुनाई। ये भी पढ़ेंः AIADMK संकटः पलानीसामी बने विधायक दल के नेता, पनीरसेल्वम पार्टी से बाहर ये भी पढ़ें- सीएम नहीं बन पाएंगी शशिकला, सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई ये भी पढ़ेंः एक और विधायक पनीरसेल्वम के खेमे में शामिल

