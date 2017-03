देश में पहली बार IS आतंकी का एनकाउंटर, जानें कब-कब पकड़े गए IS आतंकी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:08-03-2017 08:11:00 AM Last Updated:08-03-2017 08:42:19 AM

लखनऊ के काकोरी में हुई मुठभेड़ ने साफ कर दिया है कि आईएसआईएस के आतंकी अदब के शहर को अपना गढ़ बना रहे हैं। आईएसआईएस के आतंकी से लखनऊ में पहली बार मुठभेड़ हुई। इतना ही नहीं, देश में पहली बार आईएस आतंकी का एनकाउंटर किया गया। इससे पहले भी यहां कई आतंकी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इस बार जिस तरह असलहों से लैस आतंकी राजधानी में डेरा जमाए थे, उसने खुफिया एजेंसियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। इस पहले कभी एटीएस व लखनऊ पुलिस को इतने घंटे तक मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जम्मू-कश्मीर की तरह हुई इस मुठभेड़ से लखनऊ के बाशिन्दे पहली बार रूबरू हुए। खुफिया का मानना है कि अगर वे नापाक इरादों में कामयाब हो जाते तो बड़ी तबाही मचती। आइए जानते हैं देश में पिछले एक साल में पकड़े गए कितने IS आंतकी? कानपुर में चंगुल से भागे दो संदिग्ध भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके बाद खुफिया विभाग ने यूपी की सुरक्षा एजेंसियों को कानपुर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी दी थी। इसके बाद मंगलवार तड़के एटीएस ने जाजमऊ में छापा मारा और संदिग्ध फैजल और उन्नाव से उसके भाई इमरान को दबोच लिया। शाम चार बजे एटीएस ने रहमानी मार्केट से एक संदिग्ध अजहर को दबोच लिया। उसे हिरासत में लिए जाते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने टीम पर धावा बोल दिया और अजहर को छुड़ा लिया। रेल बाजार में भी दबिश दी गई लेकिन वहां से संदिग्ध फरार हो गया। 2016 में भारत से IS में शामिल होने गए थे 21 आतंकी हाल ही में केरल का एक युवक हफीजुद्दीन 24 फरवरी को अफगानिस्तान में हुए ड्रोन अटैक में मारा गया था। सूत्रों के अनुसार केरल का हफीसुद्दीन टी. कोलेथ उन 21 लोगों में शामिल था, जो 2016 में भारत छोड़कर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए चले गए थे। यह भी पढ़ें: लखनऊ में मुठभेड़ में आतंकी सैफुल्ला ढेर, 90 राउंड हुई फायरिंग जून 2016 में हैदराबाद में पकड़े गए थे 11 IS आतंकी पिछले साल जून में हैदराबाद पुलिस के साथ एनआईए के इस अभियान में 10 मोहल्लों में छापे मार कर 11 संदिग्ध आईएस आतंकियों को हिरासत में लिया गया था। इनमें दो आईटी पेशेवर भाई और कुछ ग्रैजुएट भी थे। बताया जा रहा था कि सभी संदिग्ध आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के समर्थक हैं और सीरिया के एक हैंडलर के टच में थे। शक यह भी था कि इन्हें सीरिया से पैसा भी पहुंचाया जा रहा था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में लिए गए संदिग्ध हैदराबाद के शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमले की साजिश रच रहे थे। इनके पास से 15 लाख रुपये, दो एयरगन, एक पिस्तौल, कारतूस, यूरिया, तेजाब, कुछ रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। जरूर पढ़ें: पाक से आतंकियों के प्रवेश का इनपुट, भारत-नेपाल बॉर्डर सील जनवरी 2016 में देशभर से अरेस्ट हुए थे 14 IS संदिग्ध जनवरी में भी एनआईए ने देश के अलग-अलग हिस्सों से आईएस से जुड़े 14 लोगों को अरेस्ट किया था। इनमें दो हैदराबाद के थे। हिरासत में लिए गए संदिग्धों की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाइयों मो. इब्राहिम यजदानी और उसके भाई मो. इलियास यजदानी के रूप में हुई थी। सूचना थी कि इब्राहिम अपने फेसबुक अकाउंट से युवाओं को आईएस से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक, पकड़े गए संदिग्धों में से कुछ युवा कई दिन से एयरगन से फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े दो संदिग्ध गिरफ्तार आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने 26 फरवरी को भी गुजरात के राजकोट और भावनगर से दो संदिग्ध आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, दोनों भाई हैं और अगले कुछ दिनों में गुजरात में धार्मिक स्थानों पर सिलसिलेवार बम धमाके करने की कथित रूप से साजिश रच रहे थे।

Web Title: encounter on is militant for the first time in the country read when caught is terrorists

