J&K: कुपवाड़ा में जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया, मुठभेड़ जारी

श्रीनगर, एजेंसी

First Published:15-03-2017 10:48:42 AM Last Updated:15-03-2017 10:48:42 AM

जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले में आज तड़के से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अब तक मुठभेड़ में दो आतंकवादी को मार गिराया, जबकि एक जवान घायल हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक गोपनीय सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल (एसओजी) ने कुपवाड़ा के हेयहामा बटापोरा में एक तलाशी अभियान चलाया। यह भी पढ़ें : इलाहाबाद: वायुसेना का हेलिकॉप्टर पलटा, 2 पायलट सुरक्षित सुरक्षा बल जब गांव के एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो एक मकान में छुपे आतंकवादियों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई और मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। वहीं इलाके में छुपे दो आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है। 2 terrorists killed by security forces in Kupwara's Kalaroos (J&K); encounter underway.(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Lq2aBrvxcr — ANI (@ANI_news) March 15, 2017 सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र में दो से तीन आतंकवादी छुपे हुए थे। अभी भी अन्य आंतकियों की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

