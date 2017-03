जब मनोहर पर्रिकर के इन 8 बयानों से चौंक गई थी देश-दुनिया

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:14-03-2017 02:23:32 PM Last Updated:14-03-2017 02:23:32 PM

विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद गोवा में सरकार बनाने के लिए मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आज शाम को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए ऐसे कई बयान दिए जिससे पूरी देश-दुनिया तक चौंक गई थी। तकरीबन दो साल पहले मनोहर पर्रिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश के रक्षा मंत्री का पद संभाला था। पर्रिकर इससे पहले तीन बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 24 अक्टूबर 2000 से 27 फरवरी 2002 तक रहे, उसके बाद जून 2002 को फिर से सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण किया था। फरवरी 2005 तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद तीसरी बार मार्च 2012 से 8 नवंबर 2014 तक। इसके बाद वह रक्षा मंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में पहली बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो वे मनोहर पर्रिकर को बतौर रक्षा मंत्री दिल्ली ले आए। उनसे पहले यह जिम्मेदारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ही संभाल रहे थे। रक्षा मंत्री बनने के कुछ महीने बाद से पर्रिकर ने ऐसे कई विवादित बयान दिए जिससे कई लोगों आलोचना की। आइए जानते हैं पर्रिकर द्वारा दिए गए विवादित बयानों के बारे में... 1. परमाणु हमले को लेकर दिया था विवादित बयान मनोहर पर्रिकर ने पिछले साल नवंबर को इस बात के संकेत दिए थे कि जरूरत पड़ने पर भारत पहले परमाणु हथियारों का इस्‍तेमाल कर सकता है तो इसके तुरंत बाद रक्षा मंत्रालय ने उनकी बात से किनारा कर लिया था। जबकि मंत्रालय ने कहा था कि पर्रिकर ने जो कहा वह उनका निजी विचार है और यह मंत्रालय का आधिकारिक रुख नहीं है। परमाणु रणनीति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पर्रिकर ने कहा था कि अगर पहले से तैयार रणनीति का पालन किया जाए या आप परमाणु मुद्दे पर किसी रुख पर कायम रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप परमाणु हथियारों के मामले में अपनी शक्ति को खो रहे हैं। लोग कहते हैं कि भारत, पहले परमाणु हथियार का इस्‍तेमाल नहीं करने के विचार को मानता है। मुझे इस विचार से खुद को क्‍यों बांधे रखना चाहिए। इसके बदले मुझे यह कहना चाहिए कि हमारा देश एक जिम्‍मेदार परमाणु ताकत है और मैं गैरजिम्‍मेदाराना तरीके से इसका इस्‍तेमाल नहीं करूंगा। ऐसा मेरा मानना है।' पर्रिकर ने यह भी कहा था कि कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत की परमाणु नीति में बदलाव आ गया है, लेकिन किसी भी सरकार के दौरान इस नीति में बदलाव नहीं आया है। पड़ोसी देश से इस तरह की धमकियां मिलती थीं कि सुरक्षा का खतरा होने पर वह रणनीतिक तरीके से परमाणु हथियारों का इस्‍तेमाल कर सकता है लेकिन जिस दिन सर्जिकल स्‍ट्राइक हुआ उसके बाद से इस तरह की कोई धमकी नहीं आई है।'

#WATCH: Defence Minister Manohar Parrikar answers a question on nuclear strategy pic.twitter.com/1f0lTJaJw9 — ANI (@ANI_news) November 10, 2016 अगली स्लाइड में पढ़ें मनोहर पर्रिकर द्वारा दिए गए अन्य विवादित बयानों के बारे में...

