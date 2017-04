केरल : भाजपा नेता बोले गोमांस खाना अपराध नहीं, फिर दी सफाई

केरल के भाजपा नेता ने गोमांस खाने को लेकर विवादित बयान दिया है। हालांकि बाद में मामला तूमल पकड़ने पर उन्होंने सफाई भी दी।

बयान देने वाले नेता का नाम एन श्री प्रकाश है जो लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी भी हैं। श्री प्रकाश ने रविवार को कहा कि पार्टी की राज्य इकाई यहां गोमांस खाने के खिलाफ नहीं है, क्योंकि यहां इस पर प्रतिबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि काननू के दायरे में रहते हुए वह साफ बूचड़खानों की व्यवस्था करेंगे। लोगों को पर्याप्त मात्रा में बीफ भी उपलब्ध कराएंगे।

वहीं भाजपा के राज्य महासचिव एम.टी. रमेश ने कहा कि जब तक केरल में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं है, तबतक लोग जो चाहे खाएं, भाजपा की राज्य इकाई को गोमांस खाने के खिलाफ नहीं है। यह समस्या तब होती जब प्रतिबंध होता। मौजूदा समय में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं है। रमेश ने कहा देश के विभिन्न भागों में सिर्फ गौ हत्या पर प्रतिबंध है।

मलप्पुरम से लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार एन. श्रीप्रकाश के मीडिया से कहा कि किसी को अपनी पसंद का भोजन चुनने में कुछ भी गलत नहीं है और इसलिए वह लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने पर अपने क्षेत्र में वैध बूचड़खाने की स्थापना सुनिश्चित करेंगे। राज्य महासचिव रमेश का पक्ष एन. श्रीप्रकाश के बयान के बाद आया है।

Within limits of law I will ensure clean slaughter houses and ensure beef: N.Sree Prakash,BJP candidate for Mallapuram bypoll #Kerala pic.twitter.com/xgv6lRiwJT