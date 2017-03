यूपी: मो. कैफ ने ट्वीट कर कहा- टुंडे मिलें या न मिलें, गुंडे न मिलें

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:26-03-2017 07:20:47 AM Last Updated:26-03-2017 07:20:47 AM

उत्तर प्रदेश में सीएम पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्त प्रशासन देखा जा रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए कई चौंकाने वाले फैसले भी लिए। अवैध बुचड़खानों पर ताला लगाने के अलावा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले को देखते हुए एंटी रोमियो दल गठित किया। पूरे देशभर से सीएम आदित्यनाथ के फैसलों को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद के फूलपुर सीट से कांग्रेस की ओर से लड़ चुके मोहम्मद कैफ ने सीएम योगी द्वारा लिए गए एक्शन की तारीफ की। उन्होंने अवैध बूचड़खानों और एंटी रोमियो दल को ट्वीट करते हुए लिखा कि टुंडे मिलें या न मिलें, गुंडे न मिलें। सभी अवैध चीजों पर रोक लगनी चाहिए, अच्छा कदम है। Tunday milein ya na milein,Gundein na milein!Will be happy to see No Gunday in UP.All illegal stuff must be stopped.Good moves #UPshouldgoUP — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 25, 2017 इससे पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मोहम्मद कैफ ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। कैफ की बधाई पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया था। Congratulations @BJP4India and @narendramodi ji for a spectacular victory in UP and Uttarakhand. UP victory is massive.#ElectionResults — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 11, 2017

Web Title: dont care about tundey kebab but there should be no gunday mohammad kaif said

