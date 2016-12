नोटबंदी से आगे फायदा होगा, कडे़ फैसले लेने से नहीं हिचकेंगेः मोदी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:24-12-2016 01:24:21 PM Last Updated:24-12-2016 01:52:05 PM

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट्स के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले से लोगों को कुछ समय के लिए तकलीफ है लेकिन भविष्य में इससे फायदा होगा। देशहित में ऐसे कडे़ फैसले लेने से वह हिचकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का समय है, विश्व में सर्वोच्च वृद्धि के अनुमान के साथ भारत को एक प्रकाशपुंज की तरह देखा जा रहा है। #Demonitisation is only short term pain for a long term gain: PM Modi in Raigad — ANI (@ANI_news) December 24, 2016 उन्होंने कहा कि सरकार ठोस और कारगर आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना जारी रखेगी और अल्पकालिक राजनीतिक फायदे के लिए कोई निर्णय नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आलोचकों ने भी विकास की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बहुप्रतिक्षित जीएसटी जल्द ही वास्तविकता बनेगी और आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। 'एक ही पीढ़ी में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना मकसद' पीएम मोदी ने कहा कि तीन वर्षों से भी कम समय में सरकार ने अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का काम किया है, राजकोषीय घाटे को कम किया है और विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है, साथ ही मुद्रास्फीति कम हुई है। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट को सार्थक उद्देश्यों के लिए पंजी जुटाना चाहिए। बांड मार्केट को दीर्घकालिक आधारभूत ढांचे के वित्तपोषण का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने क्रिसमस और नव वर्ष पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक ही पीढ़ी में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना उनका मकसद है। मोदी ने कहा कि सफलता का सच्चा पैमाना गांवों पर पड़ा प्रभाव है न कि लुटियन दिल्ली और दलाल स्ट्रीट पर पढ़ने वाला प्रभाव। उन्होंने कहा कि जो लोग फाइनैंशियल मार्केट से पैसा कमा रहे हैं उन्हें कर चुकाकर देश के निर्माण में योगदान देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला रखेंगे मोदी

प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी आज महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके तहत वह मुंबई और पुणे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई तट पर अरब सागर में एक द्वीप पर छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला रखेंगे। करीब 15 एकड़ के द्वीप पर प्रस्तावित स्मारक समंदर में किनारे से डेढ किलोमीटर अंदर होगा। इस स्मारक मे शिवाजी महाराज का जो पुतला होगा जिसकी ऊंचाई घोड़े समेत 192 मीटर है। घोड़े पर बैठे हुए छत्रपती शिवाजी महाराज के पुतले की उंचाई 114.4 मीटर है। ये स्मारक करीब 13 हेक्टेयर के चट्टान पर होगा। यहां एक समय में 10 हजार लोग एक साथ विजिट कर सकते है। इस स्मारक पर एक एम्पीथिएटर, मंदिर, फुड कोर्ट, लायब्रेरी, ऑडियो गायडेड टूर, थ्री डी-फोर डी फिल्म, एक्वारियम जैसी सुविधाएं होंगी। परियोजना की कुल लागत 3600 करोड़ रूपये है जिसमें से पहले चरण की लागत 2500 करोड़ रूपये होगी। इसके बाद वह मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक(एमटीएचएल) व दो मेट्रो परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जिन मेट्रो परियोजनाओं की नींव मोदी रखने वाले हैं उनमें डीएन नगर-मनखुर्द मेट्रो-2बी व वडाला-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कसरवाडावली गलियारा शामिल है। मोदी कलानगर जंक्शन व कुर्ला-वाकोला इलेवेटेड रोड पर फ्लाइओवर की नींव भी रखेंगे।

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें

