कश्मीर में शब्बीर शाह रिहा, गिलानी को राहत नहीं

श्रीनगर, एजेंसी

First Published:04-03-2017 01:39:58 PM Last Updated:04-03-2017 01:39:58 PM

डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (डीएफपी) के अध्यक्ष शब्बीर शाह को हिरासत से शनिवार को रिहा कर दिया गया जबकि श्रीनगर में नजरबंद कट्टरवादी हुर्रियत कांफ्रेंस (एचसी) के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी को अब तक कोई राहत नहीं दी गई है। डीएफपी के एक प्रवक्ता ने बताया कि शाह को त्राल से श्रीनगर भेजा गया था जहां से शुक्रवार देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि इस बार उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। गत वर्ष फरवरी में गिरफ्तार हुए शाह को अप्रैल में रिहा किया गया था। बुरहान समेत तीन आतंकवादियों के मारे जाने के बाद गत वर्ष जुलाई में फिर से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें कई महीने तक उन्हें नजरबंद रखा गया।



वहीं श्रीनगर के हैदरपोरा निवास पर नजरबंद गिलानी को कोई राहत नहीं दी गई है। एचसी के प्रवक्ता अयाज अकबर ने कहा कि गिलानी से मिलने आने वालों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिये निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि गिलानी को बाहर जाने से रोकने के लिए उनके निवास के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं। गिलानी को मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रवक्ता के मुताबिक पिछले दस माह से अधिक समय से नजरबंद रहने के कारण गिलानी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।



