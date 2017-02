रामजस विवादः गुरमेहर ने छोड़ी दिल्ली, रेप की धमकी मामले में FIR दर्ज

दिल्ली विश्वविद्याल के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया फेसबुक-ट्विट पर कैंपेन चलाने वाली करगिल युद्ध में शहीद हुए जवान मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर ने अब खुद को कैंपेन से अलग कर लिया है। वहीं गुरमेहर को रेप की धमकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि गुरमेहर घर लौट रही हैं।

गुरमेहर का ट्वीट

I'm withdrawing from the campaign. Congratulations everyone. I request to be left alone. I said what I had to say.. (1/2)

मंगलवार सुबह एक ट्वीट कर गुरमेहर ने बताया कि 'मैं खुद को कैंपेन से अलग कर रही हूं, आप सभी का शुक्रिया, मुझे जो कहना था वो कह चुकी हूं'।

The campaign is about students and not about me. Please go to the March in huge numbers. Best of luck.