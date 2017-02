कश्मीर पर आर्मी चीफ के बयान का रक्षा मंत्री पर्रिकर ने किया समर्थन

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:17-02-2017 02:04:12 PM Last Updated:17-02-2017 02:04:12 PM

आर्मी चीफ बिपिन रावत के कश्मीर पर दिए गए बयान का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने समर्थन किया है। पर्रिकर ने कहा कि सेना हर कश्मीरी को आतंकवादी नहीं मानती है, लेकिन अगर कोई आर्मी के खिलाफ कुछ करे, तो लोकल अधिकारी को फ्री हैंड होता है। आपको बता दें कि आर्मी चीफ रावत ने गुरुवार को कहा था कि सुरक्षा बल आतंकवाद निरोधी अभियानों के दौरान पथराव करने वालों को राष्ट्र-विरोधियों की तरह देखेंगे। पर्रिकर ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि सेना के ऑपरेशन में स्थानीय लेवल पर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो, उस समय कमांडिंग ऑफिसर को निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। पर्रिकर ने कहा कि सेना हर कश्मीरी को आतंकियों का समर्थक नहीं मानती है, लेकिन जो आतकियों के साथ है, वह आतंकी ही है। अलगाववादियों ने जनरल रावत के बयान की आलोचना की हुर्रियत के नरमपंथी धड़े के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने आतंकवाद निरोधक अभियान में बाधा उत्पन्न करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से जुड़े सेना प्रमुख बिपिन रावत के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जनरल के बयान के पता चलता है कि वे कश्मीर के जमीनी हालात से वाकिफ नहीं है। मीरवाइज ने कहा, कश्मीरी युवकों ने मजा लेने के लिए हथियार नहीं उठाया है और ना ही वे विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, बल्कि उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। मीरवाइज ने कहा कि जनरल रावत को यह जानना चाहिए कि उनका संघर्ष किसी देश के खिलाफ नहीं है बल्कि बस एक मकसद को लेकर है। जेकेएलएफ अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक ने कहा कि जनरल रावत का बयान राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखलाता है। लंगेट से निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद ने कहा कि सेना प्रमुख का बयान उनकी पेशेवर अनिवार्यता का हिस्सा हो सकता है लेकिन केंद्र को इससे परे विश्लेषण करना चाहिए।



