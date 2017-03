चीफ जस्टिस बोले, जितना बड़ा अपराधी होगा उतनी ऊंची पहुंच होगी

देश के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि हमारा देश अजीब है। यहां जितना बड़ा क्रिमिनल होता है, उसकी पहुंच उतनी अधिक होती है।

Ours is a strange country, the bigger the criminal the bigger the outreach: CJI Khehar pic.twitter.com/odX8ENN01f

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जस्टिस खेहर ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई आतंक का दोषी, सुप्रीम कोर्ट से फेल हुआ है। केश के रिव्यू में हम न्याय पाने की उस सीमा तक पहुंचे, जहां तक पहुंचा जा सकता है।

Never seen before a terror convict who failed up to the SC and in his review can get access to justice in the manner we extended:CJI Khehar pic.twitter.com/N4FEghn7sT