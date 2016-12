मिलिए लावारिसों के सांता से, जो अंतिम सफर तक देते हैं उनका साथ

पटना, इति शरण

First Published:24-12-2016 02:09:28 PM Last Updated:24-12-2016 02:12:48 PM

पटना के मछुआटोली में रहने वाले विजय को लोग लावारिसों का मसीहा कहते हैं। विजय ने लावारिसों की सेवा को ही अपना धर्म बनाया हुआ है। किसी भी लावारिस लाश का पता चलने पर विजय उस लाश का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाते हैं। उनका कहना है, 'लावारिसों की सेवा करना मेरा फर्ज है और मैं उसी फर्ज को निभा रहा हूं।' विजय पीएमसीएच में आने वाले सभी लावारिसों की सेवा करते हैं। विजय का कहना है कि पीएमसीएच में कई ऐसे लोग आते हैं जिनका कोई नहीं होता। अस्पताल में उन लोगों की ठीक से देख-रेख नहीं होती है। वे सड़को पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, मुझे यह देखकर अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। विजय पीएमसीएच में लावारिसों की सेवा से लेकर उनके खाने और कपड़ों आदि सभी चीजों का इंतज़ाम अपने पैसों से करते हैं। इसके साथ ही विजय की कोशिश रहती है कि वे ऐसे लोगों को उनके घरवालों से भी मिलवाएं। पिछले 31 सालों से कर रहें लावारिसों की सेवा 1985 की बात है जब विजय की नजर पीएमसीएच में जमीन पर एक औरत की लाश पर पड़ी थी। उन्हें पता चला कि इस औरत का अंतिम संस्कार बिना किसी रीति रिवाज के साथ ही पूरा कर दिया जाएगा। बस इसके बाद क्या था, विजय ने अस्पताल से उस औरत के अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी और पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाया। उन्हें पहले तो अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं मिली थी, उन्हें बस इतना कहा गया कि इस औरत के जलने के समय वो घाट पर जा सकते हैं। विजय ने बताया कि मैंने पूरे रीति रिवाज के साथ उस औरत का अंतिम संस्कार करवाया था। बस यहीं से यह सिलसिला आगे चल पड़ा। अब न सिर्फ पीएमसीएच में ही बल्कि शहर के किसी भी कोने में लावारिस लाश का पता चलते ही बिना किसी देरी के विजय उसका अंतिम संस्कार करने पहुंच जाते हैं।

Web Title: christmas day special meet patna resident vijay who is real life santa claus for orphans

