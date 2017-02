पढ़ें कैसे तय किया अपना करियर और बन गए दुनिया टॉप CEO में से एक

भारतीय-अमेरिकी सत्य नडेला विश्व की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। 4 फरवरी 2014 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बामर का स्थान लिया। सीईओ बनने से पहले वे माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड और एंटरप्राइज ग्रुप के एग्ज़ीक्युटिव वाइस प्रेजिडेंट थे। भारत में पैदा हुए और पले बढ़े सत्य नडेला वर्तमान में अमेरिकी नागरिक हैं।

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्य नाडेला ने सन माइक्रोसिस्टम्स में कंपनी के टेक्नोलॉजी टीम में काम किया। कुछ समय सन माइक्रोसिस्टम्स में कार्य करने के बाद उन्होंने सन 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया और तब से वे उसी के साथ हैं।

कैसे पहुंचे इस मुकाम तक?

सत्य नारायण नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 में हैदराबाद के एक तेलुगु परिवार में हुआ। उनके पिता बुक्कापुरम नाडेला युगांधर भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी थे। सत्य नाडेला ने हैदराबाद स्थित बेगमपेट के हैदराबाद पब्लिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की।

स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने मनिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (मंगलोर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध) में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया।

उन्होंने सन 1988 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद सत्य नडेला अमेरिका चले गए जहाँ पर उन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय (मिल्वौकी) में कंप्यूटर साइंस में एम.एस. करने के लिए दाखिला लिया। सन 1990 में उन्होंने ये डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट से एम.बी.ए. की पढ़ाई की।

खुद तय किया अपना करियर

नडेला को बचपन से ही चीजों को बनाने का शौक था और जैसे-जैसे वे बड़े हुए उनको ये पता चल गया कि उनका भविष्य कंप्यूटर साइंस में ही था पर मनिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी में वो मौका उपलब्ध नहीं था इसलिए उससे मिलता-जुलता विषय चुना जिसने उनके प्रिय विषय को समझने और जानने में मदद की।

क्रिकेट उनका पसंदीदा खेल

सत्‍य नडेला बताते हैं कि उन्हें क्रिकेट के वजह से ही मुझमें टीम वर्क और ग्रुप लीड करने का गुण विकसित हुआ और मेरे करियर के दौरान मेरे साथ बना रहा। बता दें कि सत्या को बचपन से ही क्रिकेट का शौक रहा है।

कंसास मामले पर सत्या नडेला का ट्वीट

अमेरिका के कंसास शहर में भारतीय मूल के एक इंजीनियर की हत्या के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने शनिवार एक ट्वीट किया। सत्या ने ट्वीट में कहा कि -हमारे समाज में कट्टरता की कोई जगह नहीं है।

There’s no place for senseless violence & bigotry in our society. My heart is with the victims & families of the horrific shooting in Kansas