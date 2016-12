आधार एप के जरिए होगा एक मिनट में भुगतान

पीयूष पांडेय, नई दिल्ली

First Published:23-12-2016 12:44:48 AM Last Updated:23-12-2016 12:47:07 AM

आधार के जरिए भुगतान को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार 26 दिसंबर को एंड्रायड-आईफोन आधारित ऐप शुरू करने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत कम इंटरनेट और कनेक्टिविटी में एक मिनट में भुगतान को अंजाम देना है। स्मार्टफोन में ऐप को डाउनलोड कर कोई भी अपने बैंक खाते से लिंक करके भुगतान को स्वीकार कर सकता है। हालांकि भुगतानकर्ता की मंजूरी के लिए उसे बायोमैट्रिक डिवाइस लगानी होगी। देशभर में 36.58 करोड़ बैंक खाते आधार से लिंक किए जा चुके हैं। कुल बचत बैंक खातों की संख्या 117 करोड़ है। इसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास कई बैंक खाते हैं और कुल आबादी में लगभग 41 प्रतिशत के लोग अभी भी बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अजय भूषण पांडेय के मुताबिक अब तक कुल 109.12 करोड़ लोग आधार से जुड़ चुके हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हरेक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास आधार है और डिजिटल लेनदेन का सबसे सरल और बेहतर माध्यम लोगों के लिए आधार नंबर ही है। एप जल्द जारी किया जाएगा जिसे छोटे, मझोला या बड़ा कोई भी व्यवसायी उपभोक्ता से देशभर में कहीं भी भुगतान स्वीकारने कर सकेगा। सरकारी मशीनरी सभी बैंक खातों को आधार से जल्द से जल्द जोड़ने में तेजी लाएंगे। उन्होंने एप जारी करने की तिथि बताने से इंकार किया, हालांकि यूआईडीएआई के एक अन्य शीर्ष अधिकारी ने 26 दिसंबर को एप शुरू किए जाने की पुष्टि की। अंगूठे से भुगतान को मिलेगी मंजूरी

सीईओ के मुताबिक स्मार्टफोन में एप डाउनलोड करके फोन में बायोमैट्रिक डिवाइस लगानी होगी, फिर उपभोक्ता का आधार नंबर एप में दर्ज करके उसकी मंजूरी के लिए डिवाइस में अंगूठा लगवाना होगा। जैसे आजकल लोगों को सिम मिल रहे हैं। करीब उतने ही समय यानी एक मिनट में भुगतान प्रक्रिया पूरी होगी। सुरक्षा की गारंटी

सीईओ के मुताबिक बताया कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकारी तकनीकी विशेषज्ञों और एजेंसियों द्वारा एप को परखे जाने के बाद ही इसे जारी करने की तैयारी चल रही है। भविष्य में यह सबसे सुरक्षित और सबसे आसान भुगतान माध्यम होगा जिसे देशभर में लोग अपनाएंगे, क्योंकि उपभोक्ता को इसका प्रयोग करने के लिए सिर्फ आधार नंबर दर्ज करने और बायोमैट्रिक पहचान की प्रक्रिया पूरी करनी है जिससे 85.4 प्रतिशत आबादी का परिचय हो चुका है। सेंधमारी संभव नहीं

सीईओ ने कहा कि आधार से बड़ी तादाद में सरकार ने सेंधमारी को खत्म किया है। आधार के एप में तो सेंधमारी संभव ही नहीं है। इसका मकसद लोगों को आसान डिजिटल भुगतान की राह सुझाना है। याद रहे कि आधार बनाने वाले देश में 45353 स्टेशन हैं और पांच लाख के करीब ऑपरेटर व सुपरवाइजर हैं। गौरतलब है कि आधार पेमेंट ब्रिज में 846 बैंक शामिल हैं। इस ब्रिज से अब तक कुल 42,767.32 करोड़ का लेनदेन हो चुका है जिसमें से 8.9 करोड़ का मनरेगा और 143.35 करोड़ का एलपीजी सब्सिडी का है। आधार के जरिए भुगतान के लिए मौजूदा समय 119 बैंक तैयार है जिसमें प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंक शामिल हैं। नोटबंदी के बाद देशभर में अब तक लोग इससे 29.73 करोड़ का भुगतान कर चुके हैं। आधार एप की प्रक्रिया व्यवसायी एंड्रायड ऐप को स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें। इसके बैंक खाते से लिंक कराएं और बायोमैट्रिक डिवाइस लगाएं। उपभोक्ता एप में अपना आधार नंबर दर्ज करें और भुगतान राशि डालकर उसे मंजूर करने के लिए अंगूठा लगाएं। यह कम इंटरनेट और कनेक्टिविटी में भी बेहतर तरीके से काम करेगा।

