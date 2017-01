पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को इच्छा जाहिर कि है कि वह अकाली दल के नेता और मौजूदा सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लांबी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू सौ फीसदी कांग्रेस में हैं।

सिंह ने कहा कि प्रकाश और सुखबीर बादल को हराना है। वह प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि इसके बारे में उन्होंने पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से बात कर ली है।

Have to defeat Parkash and Sukbhir Badal, ready to fight against Parkash Badal. I've already talked with Cong Pres and VP on this: Amarinder