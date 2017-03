हार नहीं मानेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, EVM मुद्दे पर जाएंगी कोर्ट

यूपी चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी बसपा सुप्रीमो मायावती पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ईवीएम के मुद्दे पर वो कोर्ट भी जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि इस मु्द्दे को लेकर वे अगले 2-3 दिनों के अंदर कोर्ट जा सकती हैं। गौरतलब है कि यूपी चुनाव परिणाम के बाद सबसे पहले मायावती ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। बाद में आम आदमी पार्टी ने भी चुनावों में हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ा।

