2000 के नकली नोटों के साथ एक शख्स अरेस्ट, ISI छाप रहा है जाली नोट

मालदा, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:21-02-2017 08:40:01 AM Last Updated:21-02-2017 08:40:01 AM

पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने एक शख्स को 2000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। बीएसएफ ने आरोपी के पास से 2000 के 48 नकली नोट (96000 रुपये) बरामद किए हैं। आरोपी युवक की पहचान शरीफ उल शाह के रूप में की गई है। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार जाली नोट बेहद हाई क्वालिटी के है। पहली बार देखने पर नोटों के नकली होने का उन्हें जरा भी एहसास नहीं है। आपके बता दें कि मालदा में पहले भी जाली नोट पकड़े जा चुके है। पिछले बुधवार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने मालदा जिले से दो लाख मूल्य के 2000 रुपये के नकली नोट जब्त किए। नकली नोटों के एक तस्कर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। इस तस्कर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। नकली नोट छापने में ISI का हाथ आपको बता दें कि 8 फरवरी को मुर्शिदाबाद जिले से पुलिस ने अजीजुर रहमान (40) नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 2000 रुपये के 40 नकली नोट मिले थे। रहमान ने पूछताछ में बताया कि यह नोट कथित तौर पर ISI की सहायता से पाकिस्तान में प्रिंट हुए थे, जिनकी तस्करी बांग्लादेश के बार्डर से की गई। तस्करों ने हर एक 2000 के नोट के बदले 400-600 रुपए मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक, जब्त किए गए नकली नोटों की जांच कराने पर पता चला कि असली 2000 के नोट के 17 में से करीब 10 सिक्योरिटी फीचर नकल किए गए हैं। आगे की तरफ ट्रांसपेरेंट एरिया, वाटरमार्क, अशोक स्तंभ, बाईं तरफ लिखा शब्द Rs 2000, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ लिखा वचन और देवनागरी में लिखी नोट की कीमत दी गई है। वहीं पीछे की तरफ चंद्रयान, स्वच्छ भारत लोगो और नोट को प्रिंट करने का साल दिया गया है। हालांकि बरामद किए गए नोटों की पेपर और प्रिंट की गुणवता उतनी अच्छी नहीं थी।

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें

