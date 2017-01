BSF ने जवान को बताया अनुशासनहीन, राजनाथ ने दिए जांच के आदेश

BSF की 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवान तेज बहादुर यादव की Viral हुई वीडियो पर सरकार ने गंभीरता से कदम उठाने की बात कही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने भी BSF जवान की वीडियो अपील देखी है और उन्होंने गृह सचिव से इसकी जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। उधर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट कर दावा किया है कि उनकी बॉर्डर विजिट के दौरान जवान काफी खुश और संतुष्ट थे।

I have seen a video regarding a BSF jawan's plight. I have asked the HS to immediately seek a report from the BSF & take appropriate action.