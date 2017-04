काले कुबेरों पर शिकंजाः ED ने 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ मारे छापे

अघोषित संपत्ति को घोषित करने की आखिरी तारीख 31 मार्च के बीतने के बाद कालाधन रखने वालों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार एक्‍शन में आ गयी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को 300 छद्म कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 स्थानों पर छापे मारे हैं। यह कार्रवाई 16 राज्यों में चल रही है।

छापेमारी में ईडी ने विश्वज्योति रीयल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद एवं अन्य कंपनियों की 3.04 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत एक्शन लिया गया है।

ED attaches assets worth Rs 3.04 Crore under PMLA in a multi-level marketing case against Vishwajyothi Realtors Pvt. Ltd. Hyderabad & others pic.twitter.com/6ptGjIuQFg