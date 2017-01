BJP नेता शाजिया, आसिफा समेत 10 नेता बने नवरत्न कंपनियों में निदेशक

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:27-01-2017 02:00:11 PM Last Updated:27-01-2017 02:00:11 PM

केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट (ACC) ने पार्टी के 10 बड़े नेताओं को सरकारी कंपनियों का स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार दिल्‍ली की बीजेपी ईकाई की उपाध्यक्ष शाजिया इल्मी को इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात आईटी सेल के संयोजक राजिका कचेरिया, गुजरात में बीजेपी के अल्पसंख्यक चेहरा आसिफा खान, उड़ीसा में बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरामा पाधे और बिहार में पूर्व एमएलसी रहे किरण घई सिन्हा को भी टॉप पीएसयू में स्वतंत्र निदेशक बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। जिन पीएसयू में इन लोगों को चुना गया है उसमें इंजीनियर इंडिया लिमिटेड (EIL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) और नेशनल एलम्यूनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) का नाम शामिल है। आपको बता दें कि साल 2014 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक संशोधन के जरिए सभी कंपनियों के लिए व्यवस्‍था की थी कि किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के बार्ड ऑफ डायरेक्टर 50 फीसदी संख्या नॉन एक्जीक्यूटिव और स्‍वतंत्र निदेशकों की होगी। इसमें एक महिला निदेशक भी होगी। कुल 83 नामों पर मुहर पूर्व राज्यसभा सांसद भारतसिंह प्रभातसिंह परमार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का डायरेक्टर बनाया गया है। वह फिलहाल गुजरात बीजेपी के महासचिव हैं। सुरामा पैढी को भेल का स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों में बीजेपी ने अलग-अलग राज्यों से नेताओं को चुना है। आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक से भी बीजेपी ने नेताओं को नियुक्त किया है। सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने कुल 83 नामों पर मुहर लगाई है जो अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़ेंगे। बीजेपी नेताओं के अलावा पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, राज्यों में कंपनियों के पूर्व डायरेक्टर और आईआईटी-आईआईएम जैसे संस्थानों के शिक्षाविद् भी शामिल हैं। यूपीए की राह पर एनडीए यूपीए सरकार के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। फरवरी 2013 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष सीआर नासिर अहमद को सिंडिकेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया था। जगदीश राज जिन्होंने 28 जुलाई 2014 तक सिंडिकेट बैंक के बोर्ड में जगह बनाए रखी वह भी कांग्रेसी थे। इसके अलावा 2013 तक इलाहबाद बैंक के बोर्ड में अजय शुक्ला शामिल थे। वह यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे।

