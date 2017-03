सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई में देरी पर चिंता जाहिर की है। साथ ही कहा है कि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए सभी आरोपियों के खिलाफ संयुक्त तौर पर सुनवाई की जा सकती है।

इस मामले में सोमवार को आयी सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संभवतः उन लोगों को भी बाबरी विध्वंस की सजिश के आरोप का सामना करना पड़ सकता है।

Babri Masjid case: SC expresses concern over delay in trial against people involved in demolition of Babri,favours joint trial of accused. pic.twitter.com/cEaJJo4JiW