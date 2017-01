सोनमर्ग में सेना के कैंप पर गिरी बर्फ, 1 जवान शहीद 8 को बचाया गया

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर सोनमर्ग में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सेना के कैंप पर हिमस्खलन हो गया। पहाड़ से टूटकर बर्फ के बड़े चट्टान सेना के कैंप पर गिर गए, जिसमें जवान के शहीद होने की खबर है।

मीडिया में आई रिपोर्ट की मुताबिक हादसे में 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 8 जवानों को जिंदा बचा लिया गया। वहीं टीवी रिपोर्ट और कुछ अन्य मीडिया की मानें तो हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई है जबकि 4 जवान लापता है। फिलहाल राहत व बचाव का काम जारी है।

#UPDATE: Avalanche hits army camp in Sonamarg (J&K), body of a jawan recovered. Army sources say death toll could rise