नॉर्थ ईस्ट के छात्र का आरोप, मकान मालिक ने पीटने के बाद चटवाए जूते

बंगलुरू में अरुणाचल प्रदेश के छात्र संग ज्यादती का मामला सामने आया है। मीडिया सूत्रों के हवाले से से खबर है कि इस छात्र का आरोप है कि ज्यादा पानी बहाने पर मकान मालिक ने कथित तौर पर जमकर पिटाई कर दी। युवक के मुताबिक मकान मालिक ने उससे जबरदस्ती जूते भी चटवाए और गंदी गालियां भी दी।

Attack on student from Arunachal is shocking. Police has taken prompt action and the perpetrator has been arrested.

कनार्टक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यहां अरूणाचल प्रदेश के एक छात्र पर हुए हमले को लेकर हैरानी जताई और कहा कि इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धरमैया ने ट्वीट किया कि अरूणाचल के छात्र पर हमला स्तब्ध करने वाला है। पुलिस ने त्वरित कदम उठाया और गुनाहगार को गिरफ्तार कर लिया है।

Swift Police action is being taken but whole society must own responsibility. We must ponder why such hatred & intolerant mindset exist? https://t.co/eEpioisOzJ