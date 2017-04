मिलावटी खानाः फिश करी खाने के बाद CRPF के 400 जवान बीमार,जांच के आदेश

तिरूवनंतपुरम, एजेंसी।

First Published:02-04-2017 11:17:37 AM Last Updated:02-04-2017 11:18:06 AM

संदिग्ध भोजन विषाक्तता के चलते केरल में सीआरपीएफ के 400 जवान बीमार हो गए। ये जवान पल्लिपुरम के सीआरपीएफ शिविर से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं मामले की जांच के आदेश भी दे दिये गए हैं। Kerala: An enquiry has been ordered in the CRPF jawans food poisoning case, sample taken for investigation. — ANI (@ANI_news) April 2, 2017 Kerala: Around 400 CRPF soldiers in Pallipuram were hospitalised following complaints of stomach ache & vomiting after dinner, yesterday pic.twitter.com/VAH85XM8D9 — ANI (@ANI_news) April 2, 2017 पुलिस ने बताया कि कल भोजन खाने के बाद उन्हें उल्टी एवं दस्त होने लगे। इसके बाद उन्हें शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक जांच में ऐसा मालूम पड़ता है कि जवान फिश करी खाने के बाद बीमार हुए हैं। त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज हास्पिटल में 109 जवानों का इलाज चल रहा है।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के के शैलेजा उन्हें देखने उन्हें कल रात अस्पताल पहुंची थीं।



