PM मोदी से मिले UAE प्रिंस जाएद, रिपब्लिक डे परेड में होंगे चीफ गेस्ट

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस एच.एच. मोहम्मद बिन जायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों की मुलाकात पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई।

अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जाएद अल नहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। प्रिंस शेख इस साल गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। प्रिंस शेख मंगलवार को भारत पहुंचे हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के बाद भारत से रवाना होंगे।

Delhi: PM Modi interacts with Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the Hyderabad House Garden pic.twitter.com/VKsudVQp5D