AAP का पंजाब में 7वां घोषणा पत्र जारी, लगाई वादों की झड़ी

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना सातवां घोषणा पत्र जारी किया है। दूसरे पार्टियों पर अपने चुनावी घोषणा की कॉपी करने का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी अब उन्हीं विरोधी पार्टियों के वादों को कॉपी करते दिखी।

इस चुनावी घोषणा पत्र में जिन योजनाओं का ऐलान किया गया है उनमें कुछ खास योजनाएं इस प्रकार हैं-

छात्रों को लैपटॉप- आप ने नवीं कक्षा के छात्रों को लैपटॉप बांटने का वादा किया है। इससे पहले यहां के अकाली दल ने 12वीं के छात्रों को सरकार बनने पर लैपटॉप बांटने का वादा किया था। वहीं कांग्रेस ने 50 लाख बेरोजगार युवकों को स्मार्टफोन बांटने का वादा किया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन- आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे- विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपए दी जाएगी। जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पेंशन योजनाओं की राशि 1500रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया था।

