9 साल की बच्ची ने रीयल जूस की पकड़ी गलती, अब डाबर करेगा बदलाव

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान टीम

First Published:17-02-2017 10:09:57 AM Last Updated:17-02-2017 10:09:57 AM

प्रमुख कंपनी डाबर ने अपने रीयल ब्रांड जूस के लेबल में बदलाव करने पर सहमति जताई है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी हस्तक्षेप किया और कंपनी से मामले पर विचार करने कहा था। दरअसल रीयल जूस के 200 मिलीलीटर के डिब्बे पर एक बच्चे (लड़के) की फोटो छपती है और इस पर लिखा होता है यह आपके बच्चे के लिए अच्छा है और यह उसके लिए (हिम) मुस्कुराने की वजह होगी। मगांक के मजूमदार के अनुसार उनकी नौ साल की बेटी ने अंग्रेजी के इस शब्द (हिम) पर आपत्ति जताते हुए पूछा था कि क्या यह जूस सिर्फ लड़कों के लिए है। दरअसल रीयल के पैक पर यह टैगलाइन , 'Something that is good for your child should also make him smile' लिखी होती है। टैगलाइन पढ़ने के बाद उस बच्ची ने अपने पापा से कहा कि मैं ये जूस नहीं पी सकती। क्योंकि ये लड़कियों के लिए तो है ही नहीं। ये तो लड़कों के लिए है। बच्ची के पिता को भी ये बात सही लगी। पिता ने कंपनी को शिकायती मेल लिखा। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके पिता ने वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी को चिट्ठी लिखी। मेनका गांधी ने मामले को संज्ञान मे लेते हुए डाबर से जबाव मांगा।



डाबर ने एक बयान में कहा है, हिम शब्द का इस्तेमाल केवल लड़कों के लिए नहीं किया गया है लेकिन हम उनकी (मजूमदार की) चिंता को ध्यान में रखते हुए उचित बदलाव करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की गलतफहमी नहीं हो। मजूमदार ने इस बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्री को पत्र लिखा जिन्होंने यह मुददा कंपनी के समक्ष उठाया।

